Insediamento e giuramento Consiglio IV municipalità

Catania 6 agosto- “Il momento della campagna elettorale è finito, adesso occorre mettersi al lavoro per programmare i prossimi cinque anni di mandato e dare risposte concrete ai cittadini”.

Con queste parole il presidente della IV municipalità Erio Buceti ha aperto ufficialmente i lavori per l’insediamento del consiglio della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”. Un territorio che presto sarà interessato da lavori e progetti per circa dodici milioni di euro. Fondi da destinare al recupero di immobili e strutture rimaste abbandonate per troppo tempo. “Ringrazio tutte le istituzioni sociali, politiche e culturali presenti oggi- continua Buceti- in questo contesto il lavoro di squadra è fondamentale affinchè la IV municipalità diventi un territorio più vivibile e sicuro per tutti”. Nel corso dell’insediamento hanno preso la parola il sindaco di Catania Salvo Pogliese oltre agli assessori Fabio Cantarella, Giuseppe Arcidiacono, Sergio Parisi e Alessandro Porto. Il Primo Cittadino di Catania, nel corso del suo intervento ha ribadito l’importanza che hanno le sei municipalità cittadine in uno scenario in cui questi organi politici più vicini alla gente sono stati ridotti in termini numerici. Oggi i presidenti municipali sono veri e propri sindaci in un contesto temporale molto delicato e per questo occorre agire e operare per il bene del territorio. All’evento hanno preso parte anche alcuni sindaci dei paesi dell’hinterland etneo. Tra loro il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso. “Dobbiamo creare una cabina di regia con le amministrazioni dei paesi dell’hinterland etneo a noi confinanti- ribadisce il presidente della IV municipalità- solo con una grande collaborazione con tutte le parti in causa possiamo risolvere atavici problemi del territorio come la sicurezza stradale e il proliferare delle discariche abusive”.

Presidente della IV municipalità Erio Buceti

Com. Stam.