Grandi opere: Giammanco (FI), “Posizione grillini nota ma Salvini ha firmato accordo”

“Ancor prima di iniziare quest’avventura di Governo la Lega sapeva come la pensano i grillini. Salvini sta sollevando ora il problema del blocco delle grandi opere ma da tempo conosce la posizione dei 5 stelle in merito, non è un segreto che vogliono frenare l’ammodernamento e lo sviluppo del Paese ed è scritto anche nel loro contratto di Governo.

Su infrastrutture e grandi opere il Movimento 5 Stelle ha una posizione chiara e precisa che Forza Italia denuncia da mesi ed è quella messa nero su bianco nell’accordo da cui è nato l’Esecutivo” così la senatrice Gabriella Giammanco, vicepresidente al Senato di Forza Italia, ai microfoni di SkyTg24. “Non credo sarà facile trovare un punto di incontro, Lega e 5 stelle hanno due visioni di Paese completamente differenti e divergenti e questo li porterà presto a scontrarsi e a non poter rispettare le tante promesse fatte agli elettori” conclude la portavoce degli azzurri in Sicilia.

