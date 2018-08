Edilizia scolastica, pronte graduatorie per finanziamenti. Orlando: “importante collaborazione istituzionale tra Anci, comuni e regione”

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per il clima di collaborazione istituzionale tra AnciSicilia, comuni siciliani e Assessorato regionale all’Istruzione. Si tratta, infatti, di un percorso partecipato che si avvale anche di incontri di informazione e giornate di studio con l’obiettivo di migliorare la qualità e la funzionalità degli enti locali e per favorire l’apertura al territorio delle strutture scolastiche in tutti i comuni, nei liberi consorzi e nelle tre Città Metropolitane”.

Lo hanno detto il presidente e il segretario generale dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, commentando il successo del bando, curato dall’assessorato regionale all’Istruzione, attraverso il quale, relativamente al Piano per l’edilizia scolastica, sono stati inclusi nelle graduatorie oltre quattrocento interventi finanziabili per opere di ristrutturazione, adeguamento antisismico e antincendio, realizzazione di palestre, mense, aree ricreative e abbattimento di barriere architettoniche”.

Com. Stam.