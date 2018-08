Diventerà Bellissima :” Scandalosi i video dell’Orto Botanico. Orlando li rimuova subito chiedendo scusa a tutta la cittadinanza”

Palermo, 06/08/2018: Salvo Coppolino e Edoardo De Filippis, esponenti provinciali di Diventerà Bellissima, lanciano un durissimo attacco al Sindaco Orlando su quanto sta avvenendo all’Orto Botanico di Palermo.

“La cultura e l’arte non si discutono, l’espressione artistica non può e non deve avere alcuna censura, ma il rispetto delle persone, soprattutto se sono bambini, inducono a effettuare scelte legate al buon senso. Esporre dei monitor che trasmettono esplicite scene di sesso – dichiarano Coppolino e De Flippis – all’interno dell’Orto Botanico in occasione di “Manifesta” è di una volgarità senza limiti: logica avrebbe voluto che tali “espressioni artistiche” (se così si possono definire) fossero esposte in un luogo chiuso con chiare indicazioni sul tenore dei contenuti, evitando di suscitare le giuste proteste di chi, tra i visitatori, ha avuto la sventurata idea di portare bambini con sè.”

“Chiediamo l’immediata rimozione dei monitor e le scuse del Sindaco Orlando a tutti coloro che sono stati costretti a vedere simili spettacoli, anche se camuffati da “espressioni artistiche”.

Com. Stam. Ric. Pubbl.