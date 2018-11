A18 Messina-Catania. lavori del verde nella tratta Fiumefreddo Sicilia – San Gregorio

Sono stati avviati i lavori di manutenzione del verde nella tratta autostradale Fiumefreddo Sicilia – San Gregorio, in entrambe le direzioni di marcia e negli svincoli.

Gli interventi – che si concluderanno il prossimo 30 ottobre – saranno eseguiti anche in orario notturno, se ritenuti necessari.

Per la esecuzione dei lavori saranno – di volta in volta – chiuse le corsie di marcia, o sorpasso o emergenza. In corrispondenza del cantiere il limite di velocità è fissato in 60Km/h e divieto di sorpasso. Negli svincoli il limite è fissato in 40Km/h.

In loco apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.

Spesa a carico del Consorzio Autostradale.

Ditta esecutrice SCILVERDE srl di Aci Sant’Antonio.

Com. Stam.