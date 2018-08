Torvaianica Festival dello Street Food

Torvaianica capitale dello Street Food dal 6 al 9 agosto. Dopo il grandissimo successo di pubblico ad Anzio la coloratissima carovana Typical Truck Street Food sta per presentare l’entusiasmante 2^ edizione del Festival dello Street-Food in Piazza Ungheria a Torvaianica.

18 selezionatissimi Street Chef a bordo delle loro ApeCar, Truck e Stand Cucina scalpitano con le loro vere e proprie cucine “on the road” per presentare ai partecipanti un viaggio gastronomico da leccarsi i baffi.

4 giorni di festival finalmente anche a Torvaianica con un Menù caratterizzato dalle migliori ricette gourmet da strada. Ottimo cibo preparato in diretta, musica, spettacoli con artisti da strada e tanto sano divertimento.

I veri arrosticini abruzzesi; arrosticini di chianina e patata twister; panini con scottona sfilacciata abbinati a salse raffinate; cartoccio di pesce; hamburger di chianina e hot dog; panini gourmet con burratina, verdure grigliate e pollo allo zenzero. La mitica Carbonara preparata in 90 secondi dallo Chef Marco Mazzone. Dalla Sicilia lo sfincione, pane e panelle, arancina, brioches con granita bombe, ciambelle e cannoli. Dalla Puglia panino con polpo arrosto, pomodori secchi e burrata di Andria, Bombette di Alberobello. Dal Lazio panino con bufalo dell’Agro Pontino e cinghiale del Circeo, polpette bufalotte. Da Ascoli le vere olive e cremini ascolani.Ci sará anche la vera Paella Valenciana preparata al momento nelle tipiche padellone, accompagnata da ottima sangria.I classici primi romani, gricia, cacio e pepe e amatriciana, rigorosamente espresse e spadellate davanti ai vostri occhi dallo chef Jonatan Fantini. Non mancheranno i mitici supplì in tantissime versioni, classico, cacio e pepe, radicchio e gorgonzola, amatriciana, funghi porcini, nduja e tanti altri.Dalla Campania la vera pizza fritta, sia classica che special gourmet. Pollo fritto in tante versioni. Sarà presente dell’ottima birra artigianale tedesca “CRUDA” l’originale LANDSHUTER BRAUHAUS. E per i piú golosi, tiramisù espresso in diversi gusti, cannoli e cremolati siciliani, pasta di mandorle e creme al pistacchio di bronte.All’interno del festival sarà presente il CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi, che vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampoleria, danze tribali e fire show. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia. Un festa lunga 4 giorni all’insegna del divertimento, ma soprattutto del buon cibo.

Saranno 4 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di qualità degustato sotto le stelle a due passi dal mare.



INGRESSO gratuito



lunedì 06 agosto

martedì 07 agosto

mercoledì 08 agosto

giovedì 09 agosto

dalle ore 17:00 alle 24:00



Com. Stam.