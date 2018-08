Sabrina Figuccia e Daniele Galici: motocarrozzette.Un regolamento che rispetti la legge

Accolgo positivamente la notizia di una presa di posizione da parte dell’amministrazione per quanto riguarda la regolarizzazione delle cosiddette “motocarrozzette”.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, che prosegue:”mi auguro che con questo provvedimento si ponga fine ad una situazione che non consentiva agli agenti della Polizia Municipale di lavorare in serenità. L’attuale regolamento, che più volte nella commissione di cui sono componente, è stato sottoposto a verifiche, dovrà essere rivisto come più volte suggerito in audizione dai rappresentanti sindacali dei vigili urbani, che da sempre hanno chiesto regole chiare per un migliore controllo del territorio ed una maggiore sicurezza di cittadini e turisti”. “Mi auguro -afferma Daniele Galici, dirigente sindacale Ugl-che dopo più di un anno di audizioni e richieste di rispetto delle normative, questa amministrazione, possa davvero passare dalle parole ai fatti e che alla delibera di giunta possa seguire la revisione del regolamento e la conseguente approvazione in consiglio comunale, essenziale per rendere operative queste modifiche che come operatori del settore, chiediamo sin dal primo momento”.

Com. Stam.