Il 5 agosto presso l’Accademia delle Prefi premiazione per la quindicesima edizione del Festival di Arte e Cultura

La Quindicesima edizione del calendario di appuntamenti organizzati dall’Accademia delle Prefi ha inizio il 5/8/2018 (ore 22,00) e privilegia la musica, la poesia e le tradizioni popolari. “Gli eventi animeranno anche quest’anno le notti di mezza estate di Marina di Ragusa”, sottolineano Silvana Corallo (curatrice culturale dell’Accademia) e Salvatore Battaglia “il Presidente”, come sempre senza alcun contributo di enti e all’insegna dell’amore per le arti. Caratterizzato dall’alto valore artistico e dalla bellezza del luogo che lo ospita, il festival culturale da quindi anni trasforma i giardini dell’Accademia in un palcoscenico per spettacoli di cabaret, concerti ed incontri letterari.

Nelle passate edizioni, sono stati ospiti della manifestazione grandi nomi della musica, del teatro, del cabaret e della cultura: personaggi che hanno reso l’evento una delle manifestazioni più esclusive di tutta la Sicilia.Anche quest’anno la manifestazione presenta un’offerta ampia ed articolata, adatta tanto ai membri dell’Accademia, quanto al grosso pubblico ma senza rinunciare mai alla qualità e all’originalità che da sempre la contraddistingue.Alcuni Protagonisti della manifestazione sono stati già designati, altri saranno designati dal Comitato interno dell’Accademia:

La Pittrice Giada Cascone e lo Scrittore emergente Stefano Fappiano con il suo lavoro “Quel Benedetto Tunnel”: da obeso a modello In un libro verità il percorso sofferto, travagliato ma efficace di un giovane che supera il tunnel dell’obesità e l’onta dei bulli per diventare fashion model.

Da sottolineare quest’anno anche l’allestimento di un’isola musicale per offrire un’occasione unica per esaltare i vari momenti della serata.

Il Presidente dell’Accademia delle Prefi Salvatore Battaglia

