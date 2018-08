Bird strike: uccelli finiscono in un motore aereo decolla e torna indietro

Un aereo della Bruxelles Arilines oggi è stato costretto al rientro in aeroporto di Bruxelles subito dopo il decollo per Las Palmas

Erano scattate le sirene di emergenza, sabato mattina, all’aeroporto di Bruxelles per un aereo della Bruxelles Arilines decollato verso Las Palmas (Spagna) costretto a tornare indietro perché uno dei motori si era danneggiato a causa di alcuni uccelli che vi erano entrati. Il pilota, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è accorto nella fase di decollo che un motore, si è danneggiato dall’ingresso degli uccelli ed ha preferito, per ragioni di sicurezza, non proseguire il viaggio e rientrae nello scalo di partenza. Dunque, ha effettuato alcune brevi svolte intorno ad Anversa perché era troppo pesante per atterrare, atterrando senza problemi e facendo scendere normalmente dalla scaletta tutti i passeggeri. L’aereo della compagnia Bruxelles Arilines trasportava 147 passeggeri. Non potranno raggiungere le Isole Canarie questo sabato, ma ben domenica.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”