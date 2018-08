Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”. Isola delle Femmine: in passerella gli abiti della nonna

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 4 agosto 2018 alle ore 21,30, in Piazza Pittsburg ad Isola delle Femmine, una sfilata di moda dal titolo “In Passerella gli abiti della nonna”.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Isola delle Femmine, il Movimento e Danza e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. La collezione privata del Presidente di BCsicilia Isola delle Femmine Agata Sandrone composta da abiti, cappellini, ventagli, intimo femminile e accessori usati, nella vita di tutti i giorni o in occasioni particolari, offre al pubblico la possibilità di viaggiare indietro nel tempo ripercorrendo i racconti delle mamme e delle nonne. Nel corso della serata si terranno tre sfilate. Nella prima passerella le modelle sfileranno con cappellini, borse e ventagli, nella seconda indosseranno l’intimo della nonna , infine abiti da sposa e da sera. Coreografia di Valentina e Simona Erta di Movimento & Danza. Durante la serata si svolgeranno delle esibizioni di ballo. Presentazione del Vice Presidente Regionale di BCsicilia Toni Pulizzotto. Alla serata saranno presenti il Sindaco Stefano Bologna e l’Assessore Rossella Puccio . Per informazioni: Tel. 320.9089061 – Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia Isola delle Femmine – Twitter: BCsicilia.

foto Antichi abiti

Com. Stam.