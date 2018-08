Rendiconto 2017 e disallineamento. “Opposizioni che lanciano allarme, solito ritornello “

Dichiarazione dei consiglieri comunali Barbara Evola (SC) presidente commissione Bilancio , Toni Sala (Palermo 2022), Dario Chinnici (Pd) e Sandro Terrani (Mov 139) componenti Commissione Bilancio

Palermo, 03/08/2018 – Approvato dalla giunta il rendiconto 2017. Come da copione le opposizioni sono insorte, lanciando il grido d’allarme sulle responsabilità dell’amministrazione e sulla città che cola a picco. Per chiarezza è bene precisare che il disallineamento riportato nel rendiconto presentato è il frutto di una semplice addizione di quello rilevato entro il 2016 e di quelli successivi fino al 2017, e non già di una mistificazione dei numeri presentati nel consuntivo 2016.Il disallineamento di oggi denunciato dalle opposizioni è frutto dello slittamento dell’ approvazione dei bilanci di Amat e Rap in attesa dell’insediamento dei nuovi Cda che dovranno tenere conto della direttiva del sindaco.”

