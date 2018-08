Maldive l’atollo per single affollato di donne

SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato la formula dei viaggi per single, registra il “tutto esaurito” per le donne a Thinadhoo, sull’atollo Vaavu, conosciuto anche come l’«atollo dei single».

Sono le «vacanze itineranti» a conquistare maggiormente le donne in questa calda estate 2018. Sul portale SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato la formula dei viaggi per single, tra i viaggi con più «esperienze» all’interno dello stesso pacchetto, Dubai e le Maldive ha già da tempo registrato il «tutto esaurito» per le donne e rimangono solo pochi posti per il viaggio che include Miami, la Florida e le Bahamas.«I rapporti di amicizia che nascono tra i partecipanti alle “vacanze itineranti” hanno più probabilità di sfociare in amore» puntualizza Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it. Che spiega così il perché questa tipologia di viaggio si è affermata così tanto tra i single italiani.A cercare l’amore a Thinadhoo, sull’atollo Vaavu, conosciuto anche come l’«atollo dei single» anche moltissimi uomini. «Ma sono soprattutto le donne a voler “vedere un film piu ricco”» aggiunge il direttore generale di SpeedVacanze.it. Affollatissimo di donne, quindi, anche il pacchetto Miami, Florida e Bahamas.In questa tipologia di vacanze si condividono più emozioni insieme ai compagni di viaggio e questo -secondo uno studio realizzato da SpeedVacanze.it– favorisce lo sbocciare di un amore.Secondo quanto osservano gli analisti di SpeedVacanze.it, nei viaggi itineranti con più mete all’interno del pacchetto, la probabilità che i nuovi rapporti di amicizia tra i partecipanti sfocino in amore è tripla (+ 295%) rispetto a quella che sussiste in un viaggio con una sola destinazione.«Il fatto è che così si lega il ricordo di quella determinata persona conosciuta in vacanze a piu esperieze vissute insieme. Un fenomeno che capita spesso anche in crociera» sottolinea Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner.Le donne, forse, lo sanno più degli uomini ed è per questo che vi è un boom di prenotazioni soprattutto da parte loro.A Thinadhoo, nell’«atollo dei single», l’itinerario di 12 giorni all’insegna dell’avventura e del divertimento include anche Dubai, con partenza il 9 e ritorno il 20 agosto (https://www.speedvacanze.it/vacanze/single/ferragosto-atollo-maldive-e-dubai-per-single-3216) ma ormai non ci sono più posti disponibili, neanche per gli uomini.A Miami e alle Bahamas il viaggio include anche una mini crociera, con partenza il 9 e ritorno il 20 agosto (https://www.speedvacanze.it/vacanze/single/ferragosto-a-miami-e-mini-crociera-alle-bahamas-2927) e in questo caso rimane ancora qualche posto per gli uomini.A Ibiza, Palma e Costa Azzurra la crociera è invece per 200 partecipanti, 100 uomini e 100 donne, con partenza il 11 e ritorno il 18 agosto (https://www.speedvacanze.it/vacanze/single/ferragosto-in-crociera-msc-4-isole-baleari-costa-smeralda-francia-2915) e vi è ancora qualche posto libero.Poi ancora, per un Ferragosto da urlo, la crociera con rotta verso Croazia, Mykonos e Santorini, con partenza il 11 e ritorno il 18 agosto (https://www.speedvacanze.it/vacanze/single/ferragosto-in-crociera-msc-4-croazia-mykonos-e-santorini-3152) sta anch’essa registrando un boom di prenotazioni.

