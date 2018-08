Aperol Spritz porta l’aperitivo in giro per l’Italia Prossima fermata: Sciacca! Sabato 4 e domenica 5 agosto, appuntamento all’Azzurro Food per un week end di condivisione in pieno stile #HappyTogether

Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato d’Italia con il tour 2018, che porta tutta l’allegria del suo happy hour nelle principali regioni italiane. Questa settimana è la volta della Sicilia.

In occasione dell’Azzurro Food, il Festival Internazionale del Mediterraneo, sabato 4 e domenica 5 agosto, l’Aperol Spritz Tour arriva a Sciacca, in provincia di Agrigento. Città marinara, turistica e termale, ricca di monumenti e chiese, Sciacca è nota fra l’altro per il suo storico carnevale e per la sua ceramica.

Aperol Spritz prenderà parte alla manifestazione portando con sé tutto il divertimento, la spensieratezza e la gioia di vivere che contraddistinguono il brand. Nei due giorni della manifestazione, dalle 18.30 alle 00.30, il coloratissimo van Volkswagen Hostaria del Veciotargato Aperol Spritz distribuirà il suo carico di deliziosi aperitivi e irresistibili cicchetti, lo street food veneto per eccellenza, a tutti i partecipanti, che l’anno scorso sono stati ben 40.000!

Un’autentica occasione di condivisione in pieno stile #HappyTogether, dunque, per tutti gli Spritz Lovers che questo week end si troveranno nell’affascinante cittadina siciliana, che potranno condividere il loro aperitivo preferito con quanti anche quest’anno accorreranno all’Azzurro Food.

