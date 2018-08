Compie un anno Vinyl Sound Radio, la prima radio con musica tratta solo da vinili

Roma, 2 agosto 2O18 – Nell’epoca dello streaming e della musica digitale sta per compiere un anno Vinyl Sound Radio, una nuova web radio musicale che trasmette in tutto il mondo solo musica tratta da dischi in vinile, dagli anni ’60 ad oggi.

Di base a Brescia la radio, raggiungibile tramite l’indirizzo www.vinylsoundradio.com, nasce dall’idea di un ex Dj, collezionista di vinili, e una Web Designer, che all’inizio del 2017 cominciano a lavorare ad un progetto che è da anni nel cassetto: creare una web-radio che possa trasmettere in tutto il mondo solo musica tratta da vinili, con versioni originali, versioni particolari poco diffuse, brani poco sentiti sui network più noti.

A febbraio 2017 cominciarono i lavori e il 20 settembre 2017 andarono in onda le prime trasmissioni.

Dopo mesi di attività, volta a far crescere il progetto, oggi la radio sta per festeggiare il suo primo anno di vita ed è fiera di avere un buon seguito, in diverse zone del mondo e anche sui social network, grazie alla musica trasmessa 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.

Vinyl Sound Radio si rivolge a tutti gli appassionati di musica, ed in particolare ai collezionisti di vinili e a quelli che li vogliono riscoprire, sulla base anche della ripresa della produzione di vinili a livello mondiale, dopo tanti anni di oblio.

La webradio si può ascoltare via computer su www.vinylsoundradio.com, oltre le app gratuite per smartphone e tablet su Apple Store e Google Play Store.

Con tatti social della radio:

www.facebook.com/vinylsoundradio

www./twitter.com/VinylSoundRadio

www.instagram.com/vinylsoundradio

www.youtube.com/channel/UCWcqUEMjbT0pcdBHjvAh-rA/videos

Com. Stam.