Rete gas a Marsala. Il Sindaco ne chiede l’ampliamento nel territorio

La richiesta è stata rappresentata sia per il versante nord che per il sud. Fitta corrispondenza tra il Comune di Marsala e la Italgas Reti per giungere ad una estensione della metanizzazione nel territorio.

Con una nuova nota, il sindaco Alberto Di Girolamo chiede al responsabile del Polo SUD (con sede a Napoli) l’ampliamento della rete di distribuzione del gasa naturale. In particolare, nel versante nord l’estensione riguarda la statale 115, da contrada Santa Venera fino all’incrocio semaforico con lo svincolo per lo Scorrimento Veloce (contrada Conca). Sul versante sud, il tratto stradale interessato è quello che da contrada Casabianca giunge fino al confine con Petrosino. Nella nota a firma del sindaco Di Girolamo si rappresenta altresì che l’intervento di ampliamento è conforme la progetto preliminare predisposto dalla Italgas, già positivamente valutato dal Comune di Marsala.

