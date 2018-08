Rai: Giammanco Lega ha tradito elettori, noi fedeli a nostre idee

Se c’è stato un tradimento è stato quello nei confronti degli elettori del centro-destra, ai quali Forza Italia è rimasta fedele al contrario della Lega.

Le aspettative e le esigenze della nostra gente sono stati tradite da un provvedimento ammazza-lavoro, che scoraggerà ancora di più gli imprenditori ad assumere e a investire nel nostro Paese così la senatrice Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia al Senato. È sui temi economici che si gioca tutta la partita del matrimonio contro natura leghisti-grillini. Non si rompe un’alleanza per una poltrona, sarebbe da irresponsabili. Ad essere difese e portate avanti dovevano essere le nostre idee e i nostri programmi ma il decreto dignità li calpesta e sembra scritto in spregio ai valori liberali dell’area politica alla quale anche la Lega appartiene. Se qualcuno ha tradito non siamo stati noi e gli elettori se ne accorgeranno presto conclude Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia.

Com. Stam.