Promozione del territorio – Incontro a Palazzo D’Alì con organizzazioni di categoria, operatori turistici e del commercio e tutti i cittadini interessati

Trapani: Domani 3 agosto, alle ore 10.30 presso la Sala delle Adunanze di Palazzo D’Alì, si terrà un primo incontro operativo per vagliare un’ipotesi di promozione del territorio nel tentativo di invertire la pericolosa tendenza degli ultimi due anni che si pone anche l’obiettivo di giungere, in tempi veloci ed in maniera condivisa, alla istituzione di una reale ed operativa DMO (Destination Marketing Organization) con la partecipazione pubblica e privata che possa guidare la conquista dei mercati nazionali ed internazionali.

Nel corso dell’incontro potranno essere condivise proposte operative da mettere immediatamente in campo, focalizzate in particolare all’allargamento della stagione turistica e, in particolare, all’aggressione dei mercati autunnali e primaverili, per i quali si ‘è registrato un possibile interesse nella fascia nord europea

