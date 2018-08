Marianopoli. Organizzato da BCsicilia laboratorio manipolativo dell’argilla per sperimentare le tecniche usate dall’uomo dalla preistoria fino all’età contemporanea

Venerdì 3 agosto 2018 BCsicilia di Marianopoli parteciperà alla VI Giornata della Cultura organizzata dall’Amministrazione comunale con la realizzazione di un laboratorio manipolativo dell’argilla per sperimentare le tecniche decorative e pittoriche usate dall’uomo dalla preistoria fino all’età contemporanea.

Alle ore 10,00 i partecipanti saranno guidati all’interno delle sale del Museo Archeologico, in viale della Regione, nell’osservazione dei reperti esposti con particolare attenzione alle decorazioni incise e alle decorazioni pittoriche ornamentali a motivi geometrici, floreali e zoomorfi.Successivamente, nel cortile esterno del museo, si lavorerà l’argilla per sperimentare le tecniche preistoriche e si decoreranno manufatti in terracotta per riprodurre quelle moderne.Per informazioni e prenotazione: Tel: 339 4648525, 339 3049414, 339 2228387Email: marianopoli@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia Marianopoli.

Com. Stam.