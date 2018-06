Texas, incidente in autostrada: si rovescia camion che trasporta 30 milioni di api. Si tratta di un incidente unico nel suo genere al mondo

Un camion, che trasportava circa 30 milioni di api, si è ribaltato su un’autostrada del Texas all’inizio di questa settimana. Secondo il dipartimento di polizia di Paris, gli sciami sono volati via per poi raggrupparsi sui cartelli stradali. Non ci sono stati morti e feriti tra gli automobilisti e anche il guidatore è illeso. I primi soccorritori hanno lavorato per reindirizzare il traffico e rimuovere container e relitti. La polizia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha finito per chiamare gli apicoltori locali per aiutare a spostare le api in un luogo più sicuro. Ci sono volute ore per gli equipaggi per pulire e rimuovere le api. “Ci alleniamo per affrontare emergenze causate da diversi tipi di materiali pericolosi che si spargono sulle strade in conseguenza di incidenti stradali, non ne ricordiamo uno però di un camion che trasportano api”, ha commentato la polizia di Paris sulla sua pagina Facebook. Si tratta di un incidente unico nel suo genere al mondo.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam/foto fonte “Sportello dei Diritti”