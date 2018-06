Nasce a Ficarazzi la Pro Loco per rilanciare e promuovere il territorio

Ficarazzi ha la “sua” Pro Loco. Un passo importante per un paese che ha ancora tutti i titoli per poter diventare polo di attrazione turistica. Il comitato promotore ha così dato vita, nei giorni scorsi, all’ Associazione “Pro Loco Ficarazzi”.

Come si legge nello statuto, approvato dal comitato promotore, la “Pro Loco Ficarazzi” sarà una associazione senza scopo di lucro, su base volontaria e avrà lo scopo di valorizzare le potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali , artistiche , storiche, sociali, sportive ed enogastronomiche del territorio.

Presidente dell’associazione è Giuseppe Bellanca, vicepresidente Vito D’Anna, segretario Luca Giallombardo, tesorirere, Carlo Saverino, consiglieri Luca Domino, Pietro Corrao e Carmelo Pantano.

“Ci vogliamo impegnare – sostiene Giuseppe Bellanca – a realizzare, immediatamente, un programma concreto per promuovere Ficarazzi. Ma vogliamo essere la voce del territorio affinché si realizzino iniziative tangibili per superare le difficoltà che rappresentano spesso nodi difficili da sciogliere.

“Auspichiamo nella collaborazione di tutte le Associazioni del territorio.

Per l’anno 2018, la nostra Associazione presenta un programma ricco ed ambizioso e articolato, che cercherà di organizzare una serie di manifestazioni, concentrate soprattutto sugli aspetti storico-culturali del nostro territorio e della nostra cittadina nello specifico.

Il programma punterà soprattutto al coinvolgimento e alla collaborazione di più Associazioni che operano sul nostro territorio, che intenderanno perseguire con noi questo grande progetto. A tale proposito abbiamo già chiesto all’Amministrazione Comunale di fare un regolamento per l’istituzione di un Albo Ufficiale delle Associazioni del Territorio.

Sagre, Mostre d’Arte e Artigianato, Riscoperta delle risorse territoriali e rassegne letterarie, saranno la caratteristica principale su cui si fonderà il progetto. In tal senso stiamo avviando un processo, con la promozione del territorio e delle sue risorse storico archeologiche-culturali, attraverso una campagna di marketing territoriale che ha creato una sorta di rete efficiente su tutti i canali d’informazione locale, e sulle piattaforme social, come gli ormai noti social network, oggi divenuti un potente mezzo per mettere in risalto le peculiarità territoriali. Un obiettivo molto importante, comprenderà anche la realizzazione di una rete composta anche dai cittadini, che intendono sposare la nostra filosofia per il bene del territorio delle sue potenzialità. Speriamo nella collaborazione di tutti”

È già on line il sito della Pro Loco Ficarazzi all’indirizzo www.prolocoficarazzi.it

CP