Fare Per Cambiare:Pubblicate le 5 puntate delle interviste ai Candidati a Sindaco

#EleMe2018 sono state pubblicate in maniera integrale tutte le 5 puntate delle nostre interviste ai candidati a Sindaco, affrontati diversi temi direttamente proposti dai cittadini Under 30, le interviste sono disponibili al seguente link: https://www.facebook.com/pg/farepercambiarelag/videos/?ref=page_internal

Qui le domande poste:Giovani e lavoro, quali politiche per la nascita di nuovo impiego e per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro?• Situazione economica, un disastro che aleggia sulla nostra città, il Default più volte sfiorato ha messo in evidenza un assai precario assetto economico, quali provvedimenti attuare in tal senso?• Risanamento, in città le aree degradate e l’emergenza abitativa dilaga, quali soluzioni a questi disagi?• Waterfront, una questione che da decenni è al centro dei programmi politici ma che ancora non vede soluzione reale, come agire su quell’area?• Che prospettive dare al Porto di Tremestieri?• Lo Sport a Messina, che valore può avere nel contesto messinese e quali proposte per la sua promozione?• Verde&Sport, un binomio che già vede applicazione anche in Provincia come ad esempio il Parco di Spadafora attrezzato con oggetti atti all’esercizio fisico, crede possibile attuare questo connubio in città? Se si, come?• Rete Tranviaria, cosa ne pensa?• Messina è una città che manca di luoghi ricreativi, di incontro e distudio principalmente per i più giovani, come intende affrontare il problema?• Molti cittadini stranieri, giovani e meno giovani, trovano difficoltà ad integrarsi a livello sociale, quali politiche dunque adottare per le diverse minoranze etniche e religiose?• Messina centro di grandi potenzialità naturali, strutturali e tradizionali, come valorizzarle?• 5 anni di sindacatura Accorinti, quali limiti e quali meriti?• Perché l’elettore dovrebbe darle fiducia?—Fare Per Cambiare

