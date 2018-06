Amato: Soddisfatti del nuovo ministero dedicato ai disabili auguriamo buon lavoro ai nuovi ministri Grillo e Fontana.

“Salutiamo con i migliori auguri di buon lavoro il nuovo Ministro alla Salute, Dott.ssa Grillo, ed il nuovo Ministro ai Disabili e alla Famiglia, Lorenzo Fontana.

Siamo pienamente soddisfatti perché per la prima volta ci sarà un ministero che si occuperà delle problematiche che ruotano attorno al travagliato mondo della disabilità” dichiara così il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, che commenta il varo del nuovo governo.

“La sanità è nell’occhio del ciclone per tante problematiche che negli anni si sono accumulate e che rischiano di far implodere il SSN ed i ruoli che andranno a ricoprire i due nuovi ministri non sono di facile gestione in quanto dovranno conciliare il mantenimento di una proposta sanitaria ed assistenziale di qualità a fronte di budget sempre più striminziti, ma un ministero dedicato ai disabili è già un forte segnale dell’interesse verso la salute di tutti i cittadini” conclude Domenico Amato.