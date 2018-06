L’italiana Maistri conquista gli Stati Uniti

Inaugurato il primo showroom monomarca americano a Cincinnati

giugno 2018 – Ha inaugurato ieri sera a Cincinnati, in Ohio, il primo showroom monomarca Maistri al di fuori del territorio italiano. Lo showroom avrà sede presso lo spazio NOLI di proprietà dell’italiano Agostino Fede, scienziato di formazione ed esperto conoscitore della cucina e del design

Nel 2012, il Gruppo Asso approda nel settore cucine rilevando Maistri, storico

marchio di cucine con sede a Verona. Si tratta di una realtà produttiva cui il Gruppo

Asso sta riconsegnando nuova linfa, sia dentro che fuori i confini nazionali, attraverso un rilancio e un riposizionamento del brand che oggi guarda ad un target medio-alto.

L’apertura di Cincinnati rientra in questa strategia di rilancio già iniziata in Italia con

il marchio Maistri nelle città di Milano, Roma, Napoli, Aosta, Padova e all’estero con

l’altro marchio di cucine parte del Gruppo Asso, la veronese minotticucine

Lo spazio è distribuito su un unico piano di 200 mq, che si affaccia con 13 vetrine su

strada, in una piazza di mercato che accoglie una delle principali fermate cittadine del tram. Cinque sono i modelli Maistri protagonisti dell’esposizione iniziale: Arka, Viva, Giza, Altea e Arena Line, presentati con parziali adattamenti al mercato americano

“Come Asso abbiamo pianificato un’importante strategia di esportazione per entrambi i marchi di cucine parte del gruppo” – afferma Monica Venturini, Responsabile Marketing del Gruppo. “Per Maistri in particolare questo ha significato riaffermare dapprima il marchio in Italia, con l’obiettivo di rinforzare il brand e poter così affrontare in un secondo momento un’esportazione dello stesso. In questo modo, anche grazie alla presenza di uno stand di dimensioni importanti nelle ultime due edizioni di Eurocucina, abbiamo avuto l’occasione di far conoscere il marchio anche all’estero, e preparare così un terreno fertile per l’apertura di nuovi punti vendita”.

Storia, autenticità, territorio sono i valori di Maistri che hanno ispirato Agostino Fede per la scelta del marchio, che verrà esportato in esclusiva dall’Italia. “La mia casa di famiglia e Maistri sono entrambi a Verona. – afferma Fede – La sensibilità al design dell’azienda, la sua storia, i materiali utilizzati sono l’insieme della storia di Maistri che volevo condividere con i miei amici a Cincinnati. Un prodotto in vendita da NOLI è molto più di un capolavoro di cucina italiana moderna squisitamente disegnata: è una piazza, il centro delle celebrazioni quotidiane della vita e dei piaceri semplici. Per questo per noi è di assoluta importanza che la scelta dei partner sia ponderata e che risponda ai nostri valori”

