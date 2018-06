I Monumenti della Natura, incontro Tiziano Fratus ai Giardini Reali di Palazzo dei Normanni

Palermo: Oggi, venerdì 1 giugno, alle ore 18:00 presso i Giardini Reali di Palazzo dei Normanni (ingresso da Piazza Indipendenza) Tiziano Fratus partecipa al convegno I Monumenti della Natura, uno straordinario patrimonio culturale e naturale. Introducono Gianfranco Miccichè, Patrizia Monterosso, Paolo Inglese. Intervengono Gianfranco Zanna, Rosario Schicchi e Giuseppe Barbera. Incontro organizzato da Fondazione Federico II, ARS, Museiunipa e Legambiente.

B come Bosco, come i boschi e gli alberi del nostro Paese. Bellezze da contemplare e salvaguardare e che spesso sono in pericolo: perché gli alberi non hanno bisogno di noi. Ma noi abbiamo bisogno di loro.

Tiziano Fratus, incontrando le sequoie millenarie in California e i boschi vetusti ai piedi delle Alpi, ha coniato il concetto di “Homo Radix”, a cui sono seguiti la disciplina della “dendrosofia” e la teoria del “Quinto Umanesimo” che ha sviluppato in diversi libri fra i quali Manuale del perfetto cercatore d’alberi(Feltrinelli), Ogni albero è un poeta (Mondadori), I giganti silenziosi (Bompiani) e L’Italia è un giardino(Laterza). Collabora con i quotidiani «La Stampa» e «il manifesto» e conduce la trasmissione Nova Silva Philosophica su «Radio Francigena». Sue poesie sono state tradotte in 9 lingue e pubblicate in 16 paesi e saranno presto raccolte nell’opera Arborgrammaticus. Per Einaudi ha pubblicato Il bosco è un mondo(2018). Sito: www.homoradix.com

