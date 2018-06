Caltanissetta: Istituita la sezione provinciale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura

Il 28 maggio, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta, in presenza del Presidente Nazionale arch. Anna Carulli, è stata istituita la sezione provinciale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

La presenza dell’arch. Anna Carulli è stata fondamentale per gettare le basi affinché la nuova sezione possa operare al meglio. La discussione incentrata sulle nuove attività e sul funzionamento della sezione è stata ricca di spunti interessanti e appassionata.

Il direttivo di Caltanissetta, presieduto da Luigi Aronica è composto, inoltre, da Paolo Lo Iacono, Vincenzo Duminuco, Yuri Zuccalà, Lorenzo Ladduca, Giuseppe Bellavia, Antonio Terrana, Vincenzo Vento, Anna Amato Catogno, Serena scarciotta e Thierry Ilardo.

Nell’occasione fra l’Ordine degli Architetti e l’INBAR è stato siglato un protocollo d’intesa ed è stata inaugurata la mostra itinerante per il 25° anniversario dell’Istituto Nazionale.

Com. Stam.Ric. Pubbl.