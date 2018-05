Si era allontanato dalla propria abitazione ritrovato dopo due giorni in Piazza Matteotti

Alessandria: È stato ritrovato oggi 31 maggio 2018 intorno alle 18.30 in questa Piazza Matteotti, Francesco PRIVITERA allontanatosi due giorni orsono dalla propria abitazione.

Una compagna di classe del PRIVITERA, dopo averlo riconosciuto, ha subito avvisato il professore di sostegno della propria scuola media. L’insegnante, dopo aver informato la madre del minore per condividere con lei la lieta notizia, si è recato in Piazza Matteotti dove incontrava Francesco. Avvisati i Carabinieri del ritrovamento, una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile è giunta immediatamente sul posto. Il giovane, accompagnato in caserma ha dichiarato che avrebbe trascorso questi giorni da amici.

Francesco PRIVITERA in buone condizioni di salute, è stato riaffidato alle cure della famiglia.