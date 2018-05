Lectio Magistralis sulla Domotica Vantage presso l’Istituto Comprensivo Vann’Antò di Ragusa

Nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Vann’Anto’ di Ragusa, l’Esperto Salvatore Battaglia ha svolto una Lectio Magistralis sulla Domotica Vantage, la ditta C.R.E.A. snc parte integrante del progetto.

È stato questo il messaggio dell’incontro, tenutosi nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Vann’ Antò di Ragusa, che ha visto al centro del dibattito l’indirizzamento dei giovani studenti verso Istituti Superiori Tecnici e Professionali. Il progetto, è stato promosso dalla CNA di Ragusa e il suddetto Istituto. Parecchie aziende artigiane operanti nel Ragusano sono state presenti allo svolgimento dell’incontro, dando ciascuno il proprio contributo. “L’obiettivo della scuola – ha detto il Battaglia – deve essere proprio quello di guidare gli studenti verso il mondo del lavoro permettendo loro di applicarsi fattivamente, coinvolgendo anche le ditte che dovrebbero entrare a tutti gli effetti a far parte del percorso scolastico”. Della stessa idea anche la resp.le della CNA, che ha garantito che questi progetti avranno continuità non solo per l’importanza formativa che rivestono, ma anche perché così è ormai richiesto dall’Europa.

Esperto Domotica e Marketing Aziendale Salvatore Battaglia

Com. Stam.