Riconoscimenti e premi per i “Delfini Guardiani” delle Isole Eolie ed Egadi

30/05/2018 – Si conclude il percorso eco didattico di Marevivo “Delfini Guardiani delle Isole Eolie ed Egadi” che in questa edizione ha coinvolto 450 studenti delle scuole primarie e pluriclassi dei due arcipelaghi, con il sostegno di MSC Crociere e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Federparchi, della Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dei Comuni di Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina Salina e Favignana e dell’Area Marina Protetta Isole Egadi.

Obiettivo del progetto é la diffusione tra i più giovani di una maggiore conoscenza del territorio in cui vivono, la comprensione della sua valenza naturalistica, unitamente alla promozione di un maggiore senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dell’ambiente, in particolare di quello marino.

A Lipari, l’evento finale del progetto si è svolto all’Anfiteatro del Castello. Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei docenti, delle famiglie e degli operatori di Marevivo gli alunni degli I.C. Lipari e Lipari1 delle isole di Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi hanno ricevuto l’attestato e il distintivo di “Guardiani dell’Isola” che conferisce loro il diritto-dovere di presentarsi, senza accompagnatori adulti, al proprio Comune o alla Capitaneria di Porto per segnalare eventuali danni all’ecosistema, ma anche situazioni di pregio. In occasione della cerimonia, sono state premiate anche le migliori fotografie scattate dagli studenti nel corso di una delle attività del progetto finalizzata all’apprendimento delle tecniche della fotografia naturalistica. La mostra di questi giovani fotografi in erba è allestita alla sede del Comune e potrà essere visitata durante questa settimana.

«Una grande soddisfazione per noi aver potuto anche quest’anno – dichiara Rosalba Giugni, presidente Marevivo –sensibilizzare i giovani sulle problematiche ambientali. Partendo dalle grandi emergenze del Pianeta Mare, legate all’inquinamento da plastica e al global warming, temi fondamentali delle ultime campagne di Marevivo, quest’anno attraverso attività dinamiche e coinvolgenti il percorso ha puntato ad accrescere tra i giovani la capacità di riconoscere gli effetti del degrado e a riflettere sul ruolo determinante che possono avere l’impegno personale e uno stile di vita responsabile».

«MSC Crociere è in prima linea per la difesa dell’ambiente e si impegna attivamente per la salvaguardia del mare – ha affermato Leonardo Massa, Country Manager MSC Crociere –. È importante trasferire questa sensibilità anche alle generazioni future, per questa ragione sosteniamo il nobile progetto ‘Delfini Guardiani’ che permette agli studenti di diventare protagonisti nella difesa dell’ambiente marino. Auguro vento in poppa a questi giovani ragazzi nella certezza che il loro impegno contribuirà a incrementare la consapevolezza che per un mondo migliore è necessario partire dal rispetto dell’ambiente».