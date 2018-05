Palermo, si presentano le Tragedie in programma al Teatro Greco di Siracusa

Giovedì 31 maggio 2018 alle ore 16,30, presso la Ex Real Fonderia in Piazza Fonderia (alla Cala) a Palermo, organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Palermo e la Fidapa Sezione Palermo Mondello, verranno presentate le Tragedie in programma al Teatro Greco di Siracusa. Dopo la presentazione di Patrizia La Mantia, Presidente Fidapa Palermo Mondello, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la relazione di Ignazio Romeo, Studioso di storia del teatro che parlerà delle due rappresentazione classiche: Edipo a Colono di Sofocle e Eracle di Euripide e la commedia I Cavalieri di Aristofane. Voce recitante: Cinzia Carraro.

L’Associazione BCsicilia ha organizzato per il 16 e 17 e il 23 e 24 giugno la partecipazione alle tragedie che si tengono al teatro greco di Siracusa. Previste inoltre visite guidate a Ortigia greca, al Museo Archeologico Siracusa e al Museo del Papiro. Per informazioni: BCsicilia Tel. 091.8112571 – 346.8241076.

