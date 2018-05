Terza età, a Scordia (CT) nuovi servizi nell’ambito del progetto “ADAINRETE”

Un corso di informatica di base e un laboratorio di ginnastica mentale : queste le nuove azioni messe in campo dall’Associazione per i Diritti degli Anziani di Catania nell’ambito del progetto “ADAINRETE” realizzato con il sostegno della Fondazione con il Sud quale tessuto di riferimento interprovinciale per le buone prassi sull’invecchiamento attivo della popolazione.

nbsp; A darne notizia è Anna Maria Patania, presidente dell’ADA di Catania, che sottolinea la partecipazione crescente alle due iniziative gratuite, che si tengono rispettivamente il mercoledì e il giovedì presso la sede dell’associazione a Scordia, in via Domenico Tempio 12, nella fascia pomeridiana.

Chi volesse ricevere informazioni, può contattare il numero 340.6089543.

Com. Stam.