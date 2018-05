Lo Steri al centro di importanti progetti culturali nella fotografia

Domani, mercoledì 30 maggio, alle 13.00, nel Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) saranno presentati importanti progetti culturali nella fotografia tra i quali le mostre Wilhelm Von Gloeden Natura e corpo e Fabio Sgroi Scorci per l’edizione “zero” dello Steri Photo Festival (a cura di Gabriele Accornero) e Alexander Rodchenko Revolution in Photography all’Albergo dei Poveri (a cura della State-Financed Institution of Culture and Education of the City of Moscow Multimedia Complex of Actual Arts).

Interverranno

Fabrizio Micari, Rettore Università di Palermo

Sebastiano Tusa, Assessore Regionale ai Beni Culturali

Vittorio Sgarbi, Supervisore dei progetti

Com. Stam.