Sport e benessere, oltre 2mila persone per il FitnessDay a Catania

Catania, grande partecipazione e coinvolgimento per la settima edizione

FITNESSDAY, 2MILA PERSONE PER CELEBRARE LO SPORT

Successo per la manifestazione che ha messo al centro tutte le anime del fitness

CATANIA – Ha vinto lo sport e il sano divertimento: la massiccia partecipazione dei siciliani al FitnessDay 2018 – che si è svolto (27 maggio) negli spazi del Lido Jolly Coccoloba, alla Plaia di Catania – ha reso ancora più vivo il desiderio di fare il pieno di energia per il proprio benessere fisico e mentale.

Con la complicità di un caldo estivo, l’allegria e lo spirito di sana competizione di oltre2mila persone hanno dominato la scena in questa ultima domenica : appassionati di ogni età, famiglie, giovani sportivi e operatori del settore provenienti da ogni parte della Sicilia, si sono messi alla prova, prendendo parte alle lezioni tenute da oltre 107 tra istruttori e presenter di livello nazionale e internazionale.

«La crescita positiva di questo evento giunto ormai alla sua settima edizione – spiegaCarmen Di Dio, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica FitnessDay che ha dato il nome alla manifestazione – è segno di quanto sia importante rafforzare il valore dello sport, quale strumento di inclusione e integrazione, e veicolo di sani e corretti stili di vita. Una formula che si è dimostrata vincente anche per la sua capacità di aggiornarsi e di rispondere alle esigenze di un mercato in continuo movimento».

Un evento vivace, una vera festa all’aria aperta con “vista mare”, che per dieci ore ha occupato gli spazi del Lido con 16 aree, diverse strutture e punti di ritrovo, declinando le diverse anime del vivere bene: fitness, danza, nuoto, musica, benessere, attrezzistica, sport, solidarietà ma anche tendenze e innovazione. Sì, perché il FitnessDay è stato anche palcoscenico in anteprima delle nuove discipline che le palestre proporranno dal prossimo come il pilates barre e di allenamento con le attività più in voga del momento come la pole dance, la danza area e il GroupSparring®. Numeri importanti anche sul web: alla parola d’ordine #fitnessday2018, nonché hashtag ufficiale dell’evento, sono state registrate più di 1500 interazioni su Facebook, oltre 247 post su Instagram e centinaia di menzioni sui canali social.

Risultati straordinari che sono stati resi possibili grazie al lavoro e all’impegno della collaudata squadra capitanata da Carmen Di Dio e dalla collaborazione di sponsor, associazioni sportive del territorio tra cui Gruppo Sicilia presieduto da Gabriella Aiosa e dai diversi partner del settore come Netith (Network Innovation Technology Hub) che hanno fornito il loro contributo fondamentale per lo svolgimento di questa manifestazione. Conferma dell’importanza di un progetto che ogni anno riesce a riunire e coinvolgere migliaia di persone attraverso lo sport sano e divertente.

Federazioni Aderenti:

GLP Academy, IBFF, Super Jump, Masterfit, Spiderap, Piloxing, Crosscardio, Pound, Group Cycling, Walking Program, Functional Move, F.A.S.I, Jumple, Malu’, LesMills, Jazzeercise, Jiu-Jitsu

Partners FitnessDay:

Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Powerede, Sibat Tomarchio, Crai Supermercati Gruppo Radenza, Cantina Rudini, Netith, Sicon, Birra Castello, Comer Sud-Smart, Lct Luigi Cozza Trasporti, Manganaro Moto, Rei Petrol, Ecoin, Dn logistica, Palletways

