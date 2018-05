Prefettura: Pubblicato il decreto 72423- relativo a 130 veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada

Palermo: Si informa che sul sito della Prefettura, www.prefettura.it/palermo, in data 25/5/2018, è stato pubblicato il decreto n.72423 contenente la ricognizione, effettuata in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, di n. 130 mezzi sequestrati per violazioni al codice della strada fino alla data del 31 dicembre 2015 e ancora giacenti, presso la depositeria Barra Francesco con sede in Palermo, Via Uditore n.17.

Gli interessati potranno consultare l’elenco, facente parte integrante del decreto, in cui sono stati indicati i dati identificativi dei veicolo (targa o telaio) e le generalità dei proprietari, nonché ogni altra utile informazione.

Entro 30 giorni dalla suindicata data di pubblicazione, i proprietari aventi diritto potranno rivolgere alla Prefettura di Palermo apposita istanza di dissequestro o restituzione dei mezzi dimostrando l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge, ivi compreso il pagamento delle spese di custodia alla ditta Barra Francesco

Decorso il suddetto termine, i veicoli dei quali non sarà richiesta la restituzione, saranno acquisiti dal Demanio per la alienazione o la rottamazione.