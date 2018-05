Lunedì 28 maggio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133),torna il ciclo Vincenzo bellini suona alla Feltrinelli! Si esibiranno in concerto Martina Licari (soprano), Martina Mazzola (soprano) e Gianbartolo Porretta (pianoforte). In programma duetti dal repertorio vocale da camera di Mendelssohn.

L’ingresso è gratuito e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Com. Stam.