Lega del Filo d’Oro, una giornata “in contatto” con i suoi sostenitori nella sede di Termini Imerese

Venerdì 25 e sabato 26 maggio, la Lega del Filo d’Oro ha accolto i sostenitori nel Centro Residenziale di Termini Imerese a per far conoscere da vicino le sue attività e approfondire l’importanza del “contatto” per una persona sordocieca.

Per le persone sordocieche il contatto è fondamentale, rappresenta uno dei pochi modi per relazionarsi con gli altri e con il mondo esterno ed uscire dal buio e dall’isolamento. L’XI edizione della Giornata del Sostenitore, l’annuale appuntamento che la Lega del Filo d’Oro dedica ai suoi donatori, sono stati due giorni a porte aperte per permettere ai sostenitori dell’Associazione di essere al fianco di chi non vede e non sente, per restituire loro #uncontattochevale.

Venerdì 25 e sabato 26 maggio, infatti, oltre 750 visitatori sono stati accolti dai Centri della Lega del Filo d’Oro di Osimo (AN), Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA), dove hanno potuto “toccare con mano” il lavoro quotidiano dell’Associazione a favore delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

“La Giornata del Sostenitore per la Lega del Filo d’Oro è un momento importante per ringraziare da vicino coloro i quali, con la loro solidarietà, permettono di garantire agli utenti e alle loro famiglie i nostri servizi” – ha dichiarato il Segretario Generale Rossano Bartoli –. “Grazie a tutti i nostri sostenitori, dal 2010 portiamo avanti le attività del Centro di Termini Imerese per le persone sordocieche e loro famiglie. Speriamo che in futuro siano sempre di più le persone e le aziende che sceglieranno di sostenerci”.

Il personale, i volontari, ragazzi sordociechi e le loro famiglie hanno dato il benvenuto e raccontato le loro testimonianze ai sostenitori che hanno potuto inoltre visitare le strutture e svolgere delle vere e proprie attività di laboratorio, come le favole tattili, la cucina didattica, la cestineria, la cartapesta e l’utilizzo degli ausili tecnologici per la comunicazione. Inoltre, i sostenitori hanno potuto apprezzare la professionalità, il metodo e la passione del personale della Lega del Filo d’Oro.

Il Centro Sanitario Residenziale di Termini Imerese della Lega del Filo d’Oro è un punto di riferimento per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali della Sicilia. Nel 2017 gli ospiti accolti sono stati 30 e il Servizio territoriale ha seguito 39 utenti con le loro famiglie.

Per sostenere le attività dell’Associazione, si può destinare il proprio 5×1000 alla Lega del Filo d’Oro. Basta inserire il codice fiscale 80003150424 nella dichiarazione dei redditi e la firma. Per info, visita: 5×1000.legadelfilodoro.it. Anche chi non fa la dichiarazione dei redditi può destinare il proprio 5 per mille, consegnando in posta o in banca la scheda integrativa contenuta nel CUD.

Com. Stam.