Girgenti Acque: Licata – Conformi i parametri di potabilità dell’acqua in distribuzione

Girgenti Acque S.p.A. comunica di aver effettuato i necessari campionamenti in ingresso e in uscita al serbatoio Safarello in due distinte giornate e in particolare i Rapporti di Prova dei campioni d’acqua prelevati in data 21/05/2018, presso il serbato Safarello:

RdP n° 1349/18 acqua potabile arrivo Serbatoio Safarello ;

RdP n° 1350/18 acqua potabile uscita Serbatoio Safarello;

hanno evidenziato parametri non conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.

Invece, i Rapporti di Prova dei campioni d’acqua prelevati in data 25/05/2018, presso i seguenti punti rete ed il serbatoio Safarello:

RdP n° 1411/18 acqua potabile uscita Serbatoio Safarello ;

RdP n° 1412/18 acqua potabile punto rete via Don Minzoni n.37;

RdP n° 1413/18 acqua potabile punto rete via Carnevale n.89;

hanno evidenziato parametri conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii e di contro:

RdP n° 1410/18 acqua potabile ingresso Serbatoio Safarello ;

ha evidenziato parametri non conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.

Pertanto, è stato chiesto alle Autorità competenti, di eseguire i necessari accertamenti al fine di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 22/05/2018.

Aragona Li ­­­ 28/05/2018 Girgenti Acque S.p.A.

Com. Stam.