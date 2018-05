Verso un voto consapevole Il 27 maggio a Formia (LT) l’incontro tra i candidati a Sindaco

Oggi, domenica 27 maggio alle ore 18.00 al teatro Remigio Paone di Formia (LT), in Via Sarinola, l’evento “Verso un voto consapevole”, un incontro-confronto tra i candidati a Sindaco del comune di Formia in vista delle elezioni amministrative di domenica 10 giugno.

All’incontro, organizzato dall’Azione Cattolica delle parrocchie di Formia, saranno presenti i sei candidati a sindaco: Paola Villa, Antonio Romano, Claudio Marciano, Pasquale Cardillo Cupo, Mario Taglialatela e Gianfranco Conte. I candidati si confronteranno sui temi della lettera pubblica diffusa dalle parrocchie di Formia lo scorso 27 aprile: acqua, disagio socio-economico, valorizzazione delle ricchezze, mobilità e cura della città. Modera l’incontro Giuseppe Mallozzi, giornalista de “Il Messaggero”.

Il comune di Formia conta 36.331 abitanti ed è attualmente guidata, a livello amministrativo, dal commissario prefettizio Maurizio Valiante. Saranno 33.376 gli elettori chiamati alle urne il prossimo 10 giugno con eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. Nell’arcidiocesi di Gaeta andranno al voto anche i comuni di Campodimele e Lenola.

