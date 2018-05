Volotea: al via la nuova rotta Pantelleria – Verona

Confermate anche le ripartenze, a partire da domenica, dei collegamenti estivi verso Milano Bergamo, Torino e Venezia.

Salgono così a 4 le destinazioni raggiungibili da Pantelleria a bordo degli aeromobili del vettore.



Pantelleria– Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha fissato per il 2 giugno il debutto della nuova rotta Pantelleria-Verona, che farà la gioia dei passeggeri amanti della bellissima città di Romeo e Giulietta. La nuova tratta avrà 1 frequenza settimanale, ogni sabato per un totale di più di 5.800 posti in vendita. Inoltre, dal 26 maggio la compagnia riattiverà i collegamenti estivi verso altre 3 città del Nord Italia: Milano Bergamo (2 frequenze settimanali, ogni sabato e domenica), Torino (1 frequenza settimanale, ogni sabato) e Venezia (2 frequenze settimanali, ogni sabato e domenica), portando così a 4 le destinazioni raggiungibili dall’isola siciliana con la propria flotta.

Le tratte Volotea permettono, da un lato, agli abitanti di Pantelleria di raggiungere facilmente il Nord Italia con voli comodi, diretti e veloci e, dall’altro, di amplificare il flusso di turisti incoming desiderosi di trascorrere una vacanza nella splendida isola siciliana al centro del Mediterraneo.

“La stagione estiva è ormai alle porte e noi siamo davvero felici di tornare a Pantelleria, dando il via alla nuova rotta verso Verona, una città dal forte richiamo turistico – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe –. Da oggi, i passeggeri in partenza dallo scalo pantesco possono organizzare una vacanza alla scoperta della città degli innamorati, apprezzata in tutto il mondo per la sua Arena, i musei, la lirica e le vie dello shopping. Con Verona, salgono a 4 le città della nostra Penisola che si possono comodamente raggiungere – per motivi di business o leisure – a bordo dei nostri aeromobili”.

Con Volotea è possibile decollare da Pantelleria verso 4 destinazioni, tutte domestiche – Verona ( novità 2018 ), Milano Bergamo, Torino e Venezia.

Tutte le rotte da e per Pantelleria sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.

CRESCITA DI VOLOTEA

Volotea ha raggiunto il traguardo dei 15 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.

Attualmente Volotea opera 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri nel 2018.

Volotea ha al momento 12 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state recentemente inaugurate.

Volotea ha un organico di 875 dipendenti e creerà altri 250 nuovi posti di lavoro nel 2018 per capitalizzare la sua crescita.

Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media. L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento del 20% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di operare rotte più lunghe.

Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata in Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”.

A PROPOSITO DI VOLOTEA – www.volotea.com

Per maggiori informazioni: www.volotea.com

