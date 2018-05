Ugl: Giuseppe Specchio nuovo responsabile Sirio Fca

“Giuseppe Specchio è il nuovo responsabile Ugl alla Sirio di Melfi, società di sorveglianza che fa parte del Gruppo Fca”.

Lo comunica il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici di Potenza, Giuseppe Palumbo a termine della riunione di segreteria svoltasi nella sede Utl di Potenza.

“Specchio, sorvegliante Fca Melfi da oltre 20 anni, ha sempre ricoperto ruoli sindacali all’interno della sua azienda ed ottenendo consensi di suffragazione dai colleghi i quali, lo hanno premiato essendo loro punto di riferimento. La decisione di oggi – continua Palumbo – condivisa ed approvata dalla segretaria regionale della federazione lucana, Florence Costanzo, di affidare a Specchio tale incarico, è essenzialmente per il nostro modo di fare attività sindacale. Il dopo congresso provinciale ci vede impegnati a comporre una squadra da stare sopra le righe; nelle trattative aziendali cercheremo di comprendere anche il momento storico e capire, al di là dell’approccio ideologico, cosa si può fare e cosa no, cosa si può ottenere e cosa no, e in relazione a questo sviluppare un dialogo partecipativo e collaborativo con le aziende. Nella Sirio abbiamo raggiunto risultati concreti. In una sola parola il dirigente Ugl, Specchio – conclude Palumbo – ha da sempre preferito la concretezza alla demagogia ossia, la nostra linea politico/sindacale. E per questo i lavoratori lo hanno sempre apprezzato”.

