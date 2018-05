Sabrina Figuccia: finalmente il Comune batte un colpo, una sterzata in favore dell’AMAT e contro gli abusivi.

Sono molto contenta che l’amministrazione comunale, insieme ai vertici dell’Amat, abbia voluto dare una risposta concreta all’allarme, che ho lanciato nei giorni scorsi, sulle aree di parcheggio lasciate fino ad in mano ai parcheggiatori abusivi, ma già da tempo affidati attraverso contratto di servizio all’Amat. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:”realizzare aree di sosta che verranno controllate da apposito personale Amat rappresenta un piccolo passo avanti verso un sistema di legalità che troppo spesso rimane affidato solo alle parole e che invece deve essere sostenuto attraverso azioni concrete. Parallelamente spero possa essere uno strumento per sostenere le asfittiche casse della partecipata di Via Roccazzo, della quale più volte ho sollecitato i vertici rispetto ad un cambio di marcia. Sono sicura che spirito di collaborazione ed interesse comune rispetto al buon andamento societario, spingeranno i vertici aziendali a ottimizzare la dislocazione delle risorse umane nella giusta direzione. In tal senso bisognerebbe ad esempio valutare se ridistribuire i 101 operatori della mobilità, di cui solo 34 sono al momento impiegati al controllo della sosta e quindi in produzione o se prevedere una maggiore presenza oraria in modo da dare certezza ai cittadini rispetto alla vigilanza e al controllo delle aree di sosta, aumentando così anche i ricavi per l’azienda.”

