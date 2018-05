Palazzo Asmundo Vᴬ Edizione del “Sicilian Handmade Market”

Palermo: Dopo la precedente edizione, che ha fatto registrare l’ingresso di un migliaio di persone provenienti da ogni parte del Mondo, l’Associazione Artigianando presenta la Vᴬ Edizione del Sicilian Handmade Market, la mostra mercato dedicata interamente alle diverse e particolari unicità dell’artigianato siciliano. Sabato 26 e Domenica 27 Maggio, dalle 10 alle 20 (INGRESSO GRATUITO), presso Palazzo Asmundo (via Pietro Novelli 3, Palermo), palazzo del 600 di fronte la Cattedrale di Palermo, gli avventori potranno ammirare e acquistare quanto di meglio l’artigianato presente in Sicilia ha da offrire.

Nei grandi saloni del palazzo verranno allestiti, in entrambe le giornate, diversi spazi con diverse tipologie di artigianato: si andrà dalle ceramiche decorate a mano, grazie alla presenza di alcune artiste ceramiste che presenteranno un ampio campionario che spazierà da ceramiche artistiche, con particolari decorazioni, a ceramiche che riproducono i simboli della nostra Sicilia, come il Carretto siciliano, la Testa di moro e la Trinacria, passando per quelle più particolari come quelle create con la tecnica giapponese Raku, ad angoli dedicati invece ai monili e all’oreficeria. Ci sarà un spazio dedicato anche all’arte della ceroplastica siciliana della Domus Artis e quelli dedicati alle sfere e miniature realizzate con fili di lana e di cotone o capelli del Filo di Re Giorgio.

E ancora, immancabile lo spazio dedicato ad oggetti realizzati al chiacchierino, antica tecnica di lavorazione a maglia così come quello dedicato agli amanti del vinile

Per informazioni sulla mostra potete telefonare al numero 393 9249094 o visitare il sito www.aartigianando.it

Com. Stam.