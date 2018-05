Fare Per Cambiare: Intervista video ai candidati a sindaco

Fare Per Cambiare ha elaborato 13 domande, 13 questioni che sono state sottoposte in egual forma a tutti i candidati a sindaco che hanno risposto al nostro appello, ovvero: Gaetano Sciacca, Antonio Saitta, Giuseppe Trischitta, Placido Bramanti, Cateno De Luca ed Emilia Barrile; dal Verde allo Sport, dalle Infrastrutture al Lavoro passando per Default e Waterfront, questi alcuni dei temi sottoposti ai candidati.

Le interviste vedranno i candidati rispondere alla singola domanda uno dopo l’altro, cosi da permettere un immediato confronto sulle diverse soluzioni e punti di vista in merito ad un unico tema, le risposte di ogni candidato si concentreranno in pochi minuti cosi da arrivare direttamente al contenuto della soluzione proposta, le video

interviste verranno pubblicate in 5 puntate a partire da Lunedì 28 Maggio fino a Venerdì 1 Giugno, tutti i giorni alle 16, sulla pagina Facebook di Fare Per Cambiare.

