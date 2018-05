Alternanza Scuola Lavoro – Concluso il percorso con l’Istituto L. Sciascia di Agrigento

Concluso anche l’ottavo percorso di Alternanza Scuola Lavoro attivato da Girgenti Acque S.p.A. Nell’ultimo anno, dopo la sottoscrizione del protocollo d’Intensa con l’Ufficio Scolastico Regionale, sono stati coinvolti oltre 150 studenti provenienti da tutta la Provincia di Agrigento, e svolte circa 1000 ore di attività.

Acquisizione di contenuti specifici, interazione con il personale aziendale, consapevolezza del mondo lavorativo e sviluppo delle proprie attitudini ed orientamento.

Queste alcune delle peculiarità del percorso di Alternanza Scuola Lavoro dedicato agli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento, concluso con grande soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti.

I ragazzi hanno arricchito il proprio bagaglio culturale ed esperienziale anche attraverso l’utilizzo di specifici strumenti e processi gestionali utilizzati quotidianamente dalla Società per erogare il Servizio Idrico Integrato a tutta la collettività, affiancando i vari reparti aziendali nello svolgimento delle attività in capo ad ogni ufficio.

Nell’ufficio contabilità i ragazzi hanno appreso le nozioni con precisione e serietà adeguandosi alle procedure nelle diverse fasi dei processi per la gestione dei documenti contabili.

Gli alunni del “Leonardo Sciascia” affiancati all’ufficio utenze, invece, hanno avuto l’opportunità di integrarsi in un contesto relazionale dinamico, apprendendo altri processi di comunicazione, gestionali e amministrativi e applicando anche le conoscenze acquisite dai libri di studio.

Gli alunni impiegati all’apprendimento dei processi dell’Ufficio Contratti Utenza, hanno sviluppato una maggiore conoscenza delle procedure informatiche, imparando a lavorare con gli archivi elettronici, che in maniera tempestiva danno la possibilità di cercare, trovare e consultare i documenti in tempo reale.

Gli alunni che hanno svolto il loro percorso di alternanza presso l’Ufficio Personale hanno compreso il valore dei processi organizzativi che sono il motore per la puntuale gestione della Società: dalla rilevazione delle presenze, all’analisi degli Ordini di Servizio che regolamentano le attività aziendali e dei relativi riscontri.

Presso l’Ufficio Legale, ai ragazzi dell’Alternanza Scuola lavoro è stata data la possibilità di ampliare le loro conoscenze di Excel grazie allo sviluppo di specifici report per l’area legale, svolgendo anche attività connesse alla definizione di alcune pratiche legali, compresa le regole di archiviazione.

Anche presso l’Ufficio Protocollo, l’Ufficio Acquisti ed il Reparto operativo i ragazzi hanno affiancato il personale nelle numerose attività dei reparti, acquisendo consapevolezza e conoscenza dei processi di archiviazione digitale e cartacea dei documenti, nonché di predisposizione delle attività da eseguire sul campo dagli operatori aziendali.

E’ stata un’opportunità per conoscere come funziona un sistema informativo gestionale, in cui vengono catalogati tutti i documenti e quindi fruiti, da parte di tutto il personale debitamente autorizzato, in maniera efficiente precisa e soprattutto veloce rispetto ai tradizionali sistemi di archiviazione.

Anche il reparto ICT dell’Azienda ha accolto un alunno che ha affiancato gli ingegneri durante le attività di programmazione dei sistemi informatici, nonché di sviluppo e creazione di pagine web.

Il percorso concluso dai ragazzi dell’ Istituto di Istruzione secondaria “Leonardo Sciascia” di Agrigento ha arricchito ed entusiasmato gli alunni.

Tutto il personale ed il management aziendale ha espresso grande soddisfazione per questo proficuo percorso, apprezzando il valore di questi ragazzi riconoscendo in loro numerosi elementi talentuosi, che sono davvero una risorsa per il territorio.

Sincero plauso per l’organizzazione scolastica che ha portato i ragazzi a questo traguardo, dando loro la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro ed universitario con grande preparazione e serietà.

Com. Stam.