1° Congresso Nazionale M.P. Grande successo della squadra Palermitana

lo scorso 17 maggio 2018 si è conclusa la fase congressuale del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti con la celebrazione del 1° Congresso Nazionale tenutosi presso la sede della Confederazione UIL sita a Roma in via Lucullo 6.

I circa cento delegati nazionali hanno riconfermato alla guida del Movimento dei Poliziotti il Segretario Generale Nazionale Antonino Alletto e i Segretari Nazionali Vittorio Costantini e Giovanni D’Alessandri

Grande entusiasmo e apprezzamento dei congressisti del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti per il riconoscimento politico espresso dalla Confederazione UIL attraverso l’intervento del Tesoriere Nazionale Benedetto Attili, attuale responsabile dei rapporti con le organizzazioni sindacali di categoria del comparto sicurezza.

La squadra Palermitana per la prima volta nella storia dell’attuale gruppo di Dirigenti Sindacali ha ottenuto un riconoscimento sul piano organizzativo, oltre che politico, di enorme rilevanza attraverso una numerosa e qualificata elezione di colleghi negli Organismi Nazionali, in particolare è stato riconosciuto al collega Renato Azzinnari il ruolo di Presidente Nazionale quale organo di garanzia e di riferimento per la promozione di attività culturali e giuridiche a favore del Movimento.

Sono stati eletti nella Direzione Nazionale di M.P. i colleghi Assenzio Giovanni – De Vita Luigi – Costantini Giuseppe – Misuraca Filippo – Coticchio Fabio – De Luca Claudio Fabio – Urru Ferdinando, nel collegio dei Sindaci Revisori Nazionali i colleghi Sferruggia Leonardo e Pollicino Leone; nel collegio dei Probiviri Nazionali i colleghi Capparelli Massimo e Nicolosi Giovanni .

E’ stato inoltre previsto il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità di cui sono entrate a far parte le colleghe di Palermo Ogliastro Angela e Bucceri Anna Maria

A conclusione dei lavori del congresso nazionale è stata indetta la riunione dei delegati nazionali provenienti dalla Sicilia, che hanno eletto all’unanimità, quale Coordinatore Regionale il collega Costantini Giuseppe, affiancato dal collega Giacomo Palisi quale Vice Coordinatore Regionale.

L’importante risultato raggiunto dalla struttura Palermitana ci riempie di orgoglio e soddisfazione, con la consapevolezza di avere una maggiore responsabilità nei confronti degli iscritti, che ci hanno dato e continuano a darci fiducia con la loro delega, rispetto agli obiettivi da raggiungere e alla tutela e salvaguardia dei Diritti dei Lavoratori della Polizia di Stato

