Trabia (PA) Un evento che serve a promuovere le bellezze naturali e culturali del nostro paese, far conoscere i nostri prodotti e le nostre tradizioni. Tutto finalizzato a prospettarci in un futuro di sviluppo attraverso la nostra storia e la nostra identità. Dobbiamo avere la capacità, così come abbiamo fatto con il Progetto Tourismed, di portare in Europa tutto quello che il nostro passato ci ha consegnato.

