Per una conoscenza del mare di Solunto. Iniziativa di BCsicilia e Lega Navale

Sabato 26 maggio 2018 alle ore 11,00 nell’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Don Luigi Sturzo”, in Via Ignazio di Loyola a Bagheria, BCsicilia, la Lega navale Sezione Aspra e l’Istituto “Don Luigi Sturzo”, hanno organizzato una conferenza sul tema “Per una conoscenza del mare di Solunto”. Dopo i saluti di Vito Cudia, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “Don Luigi Sturzo”, e da Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia Sede di Bagheria, e la presentazione di Gianfranco Sciortino, Presidente Lega navale Sezione di Aspra, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale di BCsicilia, è previsto l’intervento di Gaetano Lino, Responsabile del Gruppo Subacqueo di BCsicilia. All’interno dell’iniziativa verranno presentate agli studenti e ai partecipanti le principali attività svolte dalla Lega Navale Italiana, in riferimento alla protezione ambientale ed alla diffusione della cultura marinaresca, oltre all’amore ed al rispetto per il mare.

Com. Stam.