Figuccia sull’hotspot: “il governo nazionale prenda atto della volontà popolare”

“Sono certo che il neonato governo nazionale azzererà l’obrobrio del lager-hotspot pensato allo Zen di Palermo, per dire un nuovo No al fenomeno dell’immigrazione clandestina che sta raggiungendo proporzioni abnormi e che con la complicità della criminalità europea, alimenta illegalità e sfruttamento – così Vincenzo Figuccia leader del Movimento Cambiamo la Sicilia, che già aveva presenziato alla manifestazione dei residenti per il fronte del NO, insiste sul punto – Noi siciliani non siamo classisti ma per il rispetto della legge. E se il parere del Consiglio comunale che si è dichiarato quasi all’unisono contrario, non è vincolante, lo è certamente la volontà popolare dalla quale non si può prescindere. Resto dalla parte del popolo, dalla parte dei siciliani onesti ai quali vanno garantite tutele e opportunità”.

Com. Stam.