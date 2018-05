Sabrina Figuccia (UDC): voto no alla realizzazione dell’hotspot a Palermo. Prima si lavori per i palermitani

in aula alla presenza del Sindaco Orlando abbiamo affrontato il tema della realizzazione di un hotspot a Palermo. A renderlo noto Sabrina Figuccia, Consigliere Udc, che prosegue:”non accetto l’atteggiamento di chi sciorina belle parole in aula all’insegna dell’accoglienza e dell’uguaglianza, scomodando la storia, magari per rendere piu interessante il proprio intervento denso di inutile retorica e non lo accetto ancor di più da parte di un Sindaco che pur avendo in tasca la tessera del pd continua a dichiararsi del partito dei palermitani. E ancora non accetto la sterile demagogia di chi continua ad affermare principi secondo i quali prima vengono le persone. A costoro dico in maniera chiara, come l’ho detto in aula al Sindaco, prima vengono i palermitani, soprattutto rispetto a chi da clandestino arriva nel nostro paese e vi soggiorna serenamente in violazione delle sue leggi. Un principio quello del rispetto della legge, che questa volta si, rimanda all’uguaglianza. L’uguaglianza che chiedo a gran voce per tutti quei palermitani che ogni giorno pagano le tasse e rispettano le leggi del nostro paese, pur essendo privi di servizi essenziali come l’acqua, la raccolta dei rifiuti, ma anche strutture scolastiche adeguate per i propri figli, servizi di trasporto pubblico locale e ancora impianti sportivi e così via fino ad arrivare a tutti quei servizi minimi essenziali che devono essere erogati a tutti i cittadini, da quelli dello zen, coinvolti da questa progettualita’, che potrebbe riguardare i palermitani di Bonagia, quelli di Borgo Nuovo, ma anche quelli di Via Libertà e di quello che ormai impropriamente, viene definito il salotto buono della città.”

