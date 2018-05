Galici (UGL): “Bomba sociale allo Zen”

Palermo: “L’idea dell’hotspot in un quartiere estremamente emarginato come lo Zen rischia di cucinare un vero e proprio pasticcio di lasagne. Povertà su povertà, criminalità su criminalità, emarginazione su emarginazione – Lo dichiara Daniele Galici dirigente sindacale Ugl/Utl che prosegue – Non è concepibile che per scelte scellerate si perseguano interessi di carattere politico piuttosto che gli interessi della collettività. È opportuno prima strutturare interventi di sociologia urbana che vadano nella direzione della vera inclusione e della partecipazione attiva. Accalcare disagi su disagi non fa altro che aumentare i rischi di quella che è una vera e propria bomba sociale. Prima i palermitani che – conclude – vivono già il dramma di un contesto estremamente dilaniato dalla scarsità di risorse e opportunità”.