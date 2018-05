Giovedì e venerdì prossimi, 24 e 25 maggio, la “Festa della Scuola” organizzata dall’amministrazione Di Girolamo a coordinare l’iniziativa è l’Assessore alla Pubblica Istruzione Annamaria Angileri

Workshop, villaggi espositivi, incontri, illustrazioni di progetti, premiazioni, performance teatrali e concerti. Questo e tanto altro nella “Festa della Scuola” marsalese che si terrà giovedì e venerdì prossimi, 24 e 25 maggio 2018, presso l’Ente Mostra di Pittura e in Piazza Carmine. L’iniziativa voluta dall’Amministrazione Di Girolamo, è coordinata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili, Annamaria Angileri.

“Anche quest’anno – precisano il Sindaco Di Girolamo e l’Assessore Angileri – vogliamo dar vita alla manifestazione di fine anno della nostra scuola di Marsala. Sappiamo le potenzialità che essa esprime e vogliamo fare in modo che anche la cittadinanza ne venga a conoscenza. Da qui le diverse iniziative che per due giorni caratterizzeranno uno dei siti culturali più belli del centro storico, piazza Carmine, e che si animerà con la gioia di vivere e le performance artistiche dei nostri studenti”.

L’apertura della Festa della scuola avverrà giovedì alle ore 9:00 con i saluti istituzionali, poi il Village espositivo a cura delle scuole. Alle ore 10:00 e alle 11:00 i workshop dal tema “la scelta del biologico e dei prodotti a km 0 nelle mense scolastiche” in collaborazione con Cot e l’Associazione Batticuore, cui seguirà “Lo Spuntino a km 0” e un altro workshop su “Esempi di buone pratiche scolastiche”. Nel pomeriggio le performance teatrali e i concerti. Nella giornata successiva, 25 maggio, al Convento del Carmine il villaggio espositivo e il convegno ”Progetto 22 una storia di resilienza”, in collaborazione con rete di scuole Sophia. Poi il workshop “Esempi di buone pratiche scolastiche” in collaborazione con Fab Lab e G55 di Partanna, quindi la Premiazione delle eccellenze scolastiche e, a seguire, ”Amici per cultura” con la presenza di giovani imprenditori. Anche il pomeriggio di venerdì sarà dedicato alle performance teatrali e ai concerti (dalle ore 16 alleore 20,30).

